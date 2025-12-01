Dal MEI di Faenza al Festival di Sanremo

Il pass per il Festival di Sanremo 2026 arriva dal MEI di Faenza. Ben nove artisti presenti alla prossima edizione della kermesse più importante della canzone italiana hanno infatti suonato, esordito o vinto al Meeting delle Etichette Indipendenti, confermando il ruolo centrale della manifestazione faentina come trampolino di lancio per la musica emergente e indipendente.

Tra i nomi spiccano Ermal Meta, che al MEI esordì nel 2006 con gli Ameba 4 prima di proseguire con La Fame di Camilla e poi da solista, Tommaso Paradiso con i Thegiornalisti (presenti al MEI nel 2011 e 2012), Maria Antonietta vincitrice della Targa Giovani MEI 2012, Levante che nel 2013 presentò “Alfonso”, Colombre premiato come Artista dell’Anno nel 2018, Fulminacci premiato come Artista Emergente nel 2019, Tredici Pietro vincitore del Premio Hip Hop MEI nello stesso anno, Ditonellapiaga Miglior Artista Emergente nel 2022 e le Bambole di Pezza, protagoniste di una grande reunion al MEI 2023 dopo aver calcato il palco già nei primi anni 2000.

Il MEI, giunto al traguardo dei 30 anni, si conferma così una delle più importanti e longeve manifestazioni musicali indipendenti italiane, capace di offrire visibilità e opportunità concrete agli artisti emergenti. La sua storia dimostra come la musica indipendente sia un passaggio fondamentale per arrivare al Festival di Sanremo, che quest’anno sarà guidato da Carlo Conti.

In un’epoca segnata dalla globalizzazione e dall’omologazione musicale, dominata dagli algoritmi delle piattaforme digitali e dall’intelligenza artificiale, il MEI ribadisce l’importanza di puntare sui festival indipendenti “Made in Italy”. Da trent’anni sostiene innovazione, creatività e funge da vero e proprio ascensore sociale per la Generazione Z della musica, confermandosi ancora oggi un pass unico e imprescindibile verso la ribalta nazionale.