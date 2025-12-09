Nasce ad Ospedaletti la banda 'Folk Florelia': debutto ufficiale sabato prossimo alla città e all'amministrazione

Ospedaletti si prepara ad accogliere una nuova realtà musicale: sabato prossimo alle 15.30 la Banda Folk Florelia, di nuova costituzione, si presenterà ufficialmente alla cittadinanza e all’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto con entusiasmo il progetto alla 'Piccola'.

La nascita della Banda Folk Florelia rappresenta un importante ritorno alle radici culturali del paese, con l’obiettivo di ricucire il filo della tradizione bandistica, della passione per la musica e del valore sociale e aggregativo che da sempre caratterizzano questo genere musicale. Un richiamo diretto alla storica Banda Florelia, che fece il suo primo esordio nel 1956 in occasione della manifestazione “Italia in Fiore”, oggi celebre evento dei carri fioriti di Sanremo.

Il Presidente Amelia Tosca Cimiotti, insieme a tutto il direttivo della Banda Folk Florelia, ringrazia fin d’ora l’Amministrazione Comunale, tutti coloro che parteciperanno all’evento e soprattutto i musicanti che hanno scelto di abbracciare con impegno ed entusiasmo questa nuova avventura artistica.

Il repertorio, originale e coinvolgente, è interamente arrangiato dal Maestro Simone Giacon, insegnante diplomato al Conservatorio di Torino e musicista di comprovata esperienza e professionalità, che seguirà anche la pratica musicale del gruppo.