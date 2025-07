Sanremo, in calendario due escursioni del Cai: ecco come aderire

Mercoledì 16 luglio sarà l'ultimo giorno di apertura pomeridiana della sede del Cai prima della pausa estiva. La sede aprirà nuovamente il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 a partire da mercoledì 27 agosto. La direzione invitia a contattare per mail in caso di necessità urgenti.

Infine sono ancora disponibili tre posti per il trekking in Val Formazza (sabato 19 - lunedì 21 luglio) e dieci posti per l'anello della Grande Hoche in Val di Susa (sabato 13 - domenica 14 settembre). Gli interessati possono contattare il referente, Giacomo (3391331162).

Augurandovi buone vacanze estive, vi salutiamo cordialmente,