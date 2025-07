Sanremo: variante al progetto di piazza Eroi, il Comitato lancia una petizione on line le pagine Facebook e Instagram

E’ stata accolta, dal Comitato di piazza Eroi Sanremesi, la proposta di una lettrice del nostro giornale, di estendere online la raccolta firme. E’ stata infatti pubblicata sulla nota piattaforma change.org, dove è possibile trovarla al seguente link. La petizione online sta già ottenendo un buon risultato, sia da parte dei cittadini di Sanremo, sia di residenti fuori dal comune, evidentemente turisti che conoscono la città. E’ stato anche creato un gruppo su Facebook a cui è possibile iscriversi e, a breve, sarà anche proposta una pagina Instagram.

Il Comitato sostiene che l'originale progetto della piazza per la sua riqualificazione è stato stravolto e necessita di attenzione: “La proposta di variazione prevede l'eliminazione di tutto l'arredo urbano – scrive il Comitato - rendendo la piazza un piazzale vuoto di cemento, uno spazio desolato senza verde, panchine, nulla che possa renderlo uno spazio vivo per i cittadini. Crediamo fermamente che gli spazi debbano essere a disposizione di tutta la comunità, facendoli diventare punti di aggregazione spontanea e non solo per determinati usi, a beneficio di alcuni. Per molti questa piazza rappresenta un luogo di condivisione. Non possiamo permettere che sia ridotto a un mero spazio di cemento. Occorre prendere una posizione per mantenere il progetto originale di Piazza Eroi, per preservare il suo spirito e la sua vitalità”.