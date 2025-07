Sport e solidarietà, a Vallecrosia torna la "Passeggiata sotto le stelle" (Foto)

"Dopo una sospensione di quattro anni, post covid, ritorna la Passeggiata sotto le stelle, la marcia podistica non competitiva a scopo benefico organizzata dall'Asd Atletica Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia. Tolte le spese organizzative dell'evento, una parte del ricavato sarà devoluto all'ospedale Pediatrico G. Gaslini mentre l'altra parte sarà impegnata per la promozione dell'atletica leggera tra giovani e adulti" - dicono gli organizzatori - "Da quest'anno il percorso sarà rinnovato, con possibilità di prendere parte alla 4km o alla 8km . La partecipazione è aperta a tutti, camminando o di corsa, previo accettazione del regolamento della manifestazione, presa visione dell'Informativa Privacy (visibili sul modulo online o all'interno di questa pagina evento) e sottoscrizione della manleva. Il servizio di assistenza sanitaria verrà effettuato dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, che ringraziamo in anticipo per la disponibilità. Verranno consegnate t-shirt omaggio ai primi 200 iscritti mentre alla fine della marcia vi saranno un rinfresco e le premiazioni, previste intorno alle 22. Verranno premiati i primi tre più veloci di entrambe le distanze, il partecipante più giovane e il meno giovane, il proveniente da più lontano, il gruppo più numeroso e il primo iscritto. Eventuali premi in esubero verranno dati con estrazione dei numeri dei pettorali".

"Le iscrizioni online saranno possibili fino al 27 luglio. Le quote sono di 10 euro per la 8km, 8 euro per la 4km e 5 euro per i nati dal 2012 in su (solo 4km). È possibile iscriversi online compilando l'apposito modulo oppure contattando il numero 3485686204 o scrivendo a atleticavallecrosia@gmail.com" - fanno sapere gli organizzatori - "Successivamente al 27 luglio, sarà possibile iscriversi solamente sul posto, al Belvedere di Vallecrosia, dalle 18 alle 20 con un supplemento: 12 euro per la 8km, 10 euro per la 4km e 6 euro per i nati dal 2012 in su (solo 4km)".