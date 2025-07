Sanremo, "estendere online la raccolta firme per piazza Eroi Sanremesi": la proposta di una lettrice

"Vi scrivo per esprimere la mia soddisfazione nel vedere che è stata promossa, come avevo proposto, una raccolta firme per la questione di piazza Eroi Sanremesi. È un segnale importante, che dimostra come i cittadini abbiano a cuore il futuro degli spazi pubblici della nostra città. Mi permetto di suggerire di estendere questa iniziativa anche online" - dice una lettrice e cittadina di Sanremo, Luana.

"Come avevo già ribadito, la piazza appartiene a tutta la città, non solo a chi vi abita: tutti i cittadini dovrebbero poter esprimere il proprio dissenso o il proprio punto di vista, anche se non presenti fisicamente in quel quartiere. Una raccolta firme online permetterebbe a molte più persone di partecipare e sentirsi coinvolte" - sottolinea - "Rinnovo anche la mia perplessità rispetto alla direzione che sembra voler prendere l’amministrazione: davvero non si può pensare a una soluzione moderna e discreta, come le fontane a filo pavimento, perfettamente integrate nell’asfalto, che non intralciano mercati o eventi e che in molte città rappresentano un elemento di bellezza e identità urbana?".

"Se questa è la visione che si vuole proporre per Sanremo, credo sia importante aprire un confronto vero con la cittadinanza, che non può limitarsi a subire le decisioni dall’alto, ma ha il diritto di essere ascoltata" - dichiara.