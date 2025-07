"Aria condizionata assente, tempi di attesa mostruosi e sporcizia dilagante su autobus Rt": la segnalazione (Foto)

"Aria condizionata assente, tempi di attesa mostruosi e sporcizia dilagante: un’esperienza vergognosa" - segnala un lettore parlando del servizio di trasporto pubblico della Riviera Trasporti.

"Oggi, dopo molto tempo, mi è capitato di prendere un autobus della RT. Ricordavo già in passato un servizio problematico ma la situazione attuale è semplicemente vergognosa, tanto più se si considera che ci troviamo in un territorio a forte vocazione turistica" - sottolinea - "A peggiorare il tutto, l’impossibilità di acquistare il biglietto a bordo se non con contanti e della cifra esatta. La beffa? La Regione, ricordo, aveva finanziato e fatto installare le obliteratrici per il pagamento contactless, che però non sono mai state attivate. Un altro spreco di denaro pubblico per un’azienda che continua a dimostrare la propria inefficienza strutturale".

"Infine, un’ultima nota sulle pensiline, che versano in condizioni pietose: vecchie, sporche, con orari non aggiornati risalenti al 2019 o assenti. Trattandosi di arredo urbano, il comune di Sanremo potrebbe e dovrebbe intervenire, come hanno già fatto molti altri comuni limitrofi, sostituendole con strutture nuove, decorose e funzionali" - conclude.