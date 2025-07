Pastasciutta Antifascista 2025: a Carpasio la memoria diventa comunità

Domenica 20 luglio 2025, il borgo di Carpasio ospiterà la quarta edizione della Pastasciutta Antifascista presso il Museo della Resistenza. Un appuntamento ormai atteso, che affonda le sue radici nella storia e si rinnova nel presente, chiamando a raccolta cittadini, giovani e famiglie intorno a un gesto semplice ma denso di significato: un piatto di pasta per ricordare la caduta del fascismo.

L’iniziativa nasce per rievocare il gesto dei fratelli Cervi che, il 25 luglio 1943, giorno in cui il regime fascista fu deposto, offrirono pastasciutta a tutto il paese. Un momento di gioia collettiva, simbolo di libertà, partecipazione e speranza, che oggi si rinnova come occasione di riflessione condivisa.

Durante la giornata, tutti i presenti riceveranno gratuitamente un piatto di pastasciutta, una bibita e un dolce. La distribuzione avverrà dalle ore 13:00 alle 14:30 nel piazzale del Museo della Resistenza. Sarà attivo un servizio navetta gratuito che collegherà il paese di Carpasio al museo di Costa di Carpasio, con fermata intermedia al bivio di Arzene.

Il Museo della Resistenza sorge nel luogo in cui si trovava il comando partigiano. Dopo la guerra, ex combattenti — ormai cinquantenni o sessantenni — risposero all’appello dei loro comandanti e dedicarono sabati e domeniche alla ricostruzione del sito, restituendo dignità a un presidio di memoria collettiva.

L’iniziativa non è soltanto una commemorazione. È un’occasione per ribadire il valore della scelta, dell’impegno e del coraggio di chi ha combattuto per la libertà. Non è solo un pranzo. È un gesto. Una scelta. Un’occasione per ricordare chi ha lottato senza certezza di ricompensa, chi ha creduto in un ideale più grande di sé. Un modo per rendere attuale la Resistenza, raccontandola con linguaggi nuovi, coinvolgendo le nuove generazioni.

Proprio in questo spirito nasce il concorso multimediale #carpasiorm25, lanciato ufficialmente in concomitanza con l’evento. Aperto a singoli e gruppi, invita a realizzare contenuti digitali — video, reel, storie, podcast, fotografie — ispirati al Museo della Resistenza di Carpasio.

Per partecipare basta pubblicare l’opera su Instagram o Facebook utilizzando l’hashtag #carpasiorm25 e taggando @museoresistenzacarpasio. Il concorso, gratuito, si concluderà il 19 luglio 2025. Il primo classificato riceverà un iPhone 16, offerto da Coop Liguria. La premiazione avverrà il 20 luglio alle ore 14:00 al museo, alla presenza di Luigi Pestarino (responsabile marketing di Coop Liguria) e Cosimo Giudice (direttore dell’Ipermercato Coop Le Serre di Albenga).

Il premiato verrà nominato in occasione della Pastasciutta Antifascista e dovrà essere presente per ricevere ufficialmente il premio.

Una giuria di esperti in storia, comunicazione e narrazione visuale valuterà le opere in base al valore artistico, espressivo ed evocativo. Il regolamento completo sarà disponibile online sulle pagine Facebook e Instagram del Museo della Resistenza di Carpasio.

Perché partecipare?

Perché la memoria non è solo passato, è un atto presente. Perché anche un video può essere antifascista. Perché la Resistenza si racconta, si vive, si tramanda.

Ti aspettiamo. Con la tua voce, la tua storia, la tua libertà.

La Pastasciutta Antifascista 2025 è organizzata dal Comitato del Museo della Resistenza di Carpasio, di cui fanno parte il Comune di Montalto Carpasio, la Pro Loco, l’ANPI provinciale, l’ISRECIM e numerosi volontari. Un’occasione per vivere la storia, condividere un momento di comunità e ribadire che la memoria è un impegno attivo, vivo, collettivo.

Email: carpasiorm25@gmail.com