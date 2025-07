“Il mare racconta”: I Deplasticati non si fermano neanche d’estate

Tornano le attività di sensibilizzazione dedicate ai più piccoli sulle spiagge sanremesi.

Anche quest’estate I Deplasticati tornano in riva al mare con un nuovo ciclo di eventi dedicati all’educazione ambientale per i più piccoli: “Il mare racconta – Voci del mare, segni dell’uomo”.

Tre appuntamenti per scoprire insieme, in modo divertente e coinvolgente, l’importanza del mare, il suo fragile equilibrio e il ruolo che ognuno di noi può avere per proteggerlo. Un’occasione per ascoltare le “voci” del mare e riconoscere i “segni” lasciati dall’uomo, riflettendo insieme su come prenderci cura del nostro ambiente partendo dai gesti quotidiani.

Date e luoghi degli incontri:

•10 luglio 2025, ore 10:00 – Ippocampo Sanremo

•19 luglio 2025, ore 10:00 – Maiben Bussana di Sanremo

•24 luglio 2025, ore 10:00 – La Brezza Sanremo

Attraverso giochi, racconti e osservazione della spiaggia, i bambini saranno protagonisti di una piccola ma significativa rivoluzione ambientale. Perché imparare a rispettare il mare fin da piccoli è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile. L’iniziativa è gratuita e pensata per bambini e famiglie, con il supporto del team educativo de I Deplasticati.