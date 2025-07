L'avvocato ponentino Paolo Prato confermato presidente Federazione ligure della Confedilizia

Paolo Prato è stato confermato per il secondo mandato alla presidenza regionale della Federazione ligure della Confedilizia. L’avvocato Paolo Prato, già presidente provinciale di Confedilizia Imperia, è stato confermato per il triennio 2025-28, all’unanimità dei presenti, presidente regionale della Federazione Ligure. Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia) è l’associazione storica dei proprietari di case, il punto di riferimento per tutte le questioni che riguardano la casa e gli immobili in genere: condominio, locazioni e affitti, compravendite, tasse, catasto.

"Ringrazio il vicepresidente nazionale e Presidente di Ape Genova, Vincenzo Nasini, che guida da anni una delle associazioni con più iscritti a livello nazionale. Ringrazio tutti i delegati delle altre Province liguri e la delegazione autonoma di Sanremo per la conferma della fiducia espressa nei miei confronti". Nella stessa riunione sono stati eletti due vicepresidenti: l’avv. Mauro Prete di Genova e l’avv. Luca Damian di Spezia; il segretario Generale l’avv. Sonia Bellone di Sanremo e il dott. Antonio Canevaro Presidente della Commissione del Registro degli Amministratori istituito da Confedilizia (Coram). "Sono già al lavoro sui temi caldi riguardanti la casa ed in particolare per la Liguria sul tema infrastrutture ed indennizzi che spettano ai proprietari danneggiati dalla realizzazione di nuove opere pubbliche" conclude Prato.