A Perinaldo la commemorazione di Giovanni Domenico Cassini e la conferenza sul legame tra i savoia e il ponente ligure

Domenica 6 luglio 2025 nell’ambito dell’Anno Cassiniano (1625-2025) il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, in collaborazione con il Comune di Perinaldo (IM) organizzerà a Perinaldo l’evento “Celebrando il 400° anniversario dalla nascita di Giovanni Cassini, l’astronomo del Re di Francia Luigi XIV”.



Alle ore 10,30 nella Sala Consiliare del Municipio, in Piazza S. Antonio 1, si terrà una solenne cerimonia con i seguenti interventi:

- Francesco Guglielmi, Sindaco di Perinaldo



- Piero Troielli, Sindaco di Reano (TO), Comune legato a Perinaldo tramite Lucrezia Dal Pozzo, figlia del secondo Conte di Reano e consorte di Francesco Doria, primo Marchese di Dolceacqua



- Associazione Internazionale Regina Elena Odv

Successivamente il giornalista e divulgatore storico Andrea Carnino terrà una conferenza sul legame tra i Savoia e il Ponente Ligure, dal Marchese Arduino III, vissuto nel X secolo, fino alla visita a Perinaldo del Principe di Piemonte Umberto di Savoia nel 1938, passando per le origini dei Doria e dei Grimaldi e per il viaggio della Sacra Sindone in Liguria nel 1706.

L’ingresso è libero.