Junior Bikers– Dream Experience: a Ventimiglia la sicurezza stradale si impara giocando sabato 28 giugno

Insegnare il rispetto delle regole stradali fin da piccoli, attraverso il gioco e il divertimento: è questo l’obiettivo della Junior Bikers – Dream Experience, evento in programma sabato 28 giugno 2025 a Ventimiglia, dalle ore 17.00 alle 22.00, presso il Belvedere del Resentello. L’iniziativa rientra nel progetto “Ti Voglio Bene – Ventimiglia Sicura”, promosso dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con SPV21 Ventimiglia, e rappresenta un’opportunità unica per i bambini dai 6 ai 12 anni.

L’esperienza è pensata per educare alla sicurezza stradale in modo coinvolgente e positivo. I giovani partecipanti saranno protagonisti di un ricco ventaglio di attività:

Percorsi tematici e attività dedicate all’educazione stradale, per apprendere in modo semplice e divertente le regole fondamentali della circolazione;

La Junior Bike Dream Experience, realizzata con il supporto del Moto Club BMS di Sanremo e della Federazione Motociclistica Italiana, permetterà ai più piccoli di mettersi alla prova nella guida di minimoto elettriche, in un ambiente protetto e con l'assistenza di istruttori qualificati;

Esercitazioni di primo soccorso, organizzate dalla Croce Bianca di Imperia, offriranno indicazioni utili e pratiche su come reagire in caso di emergenza

Oltre al valore formativo, l’evento si caratterizza anche per il suo spirito solidale: durante il pomeriggio sarà infatti promossa una raccolta fondi a sostegno dell’associazione 2Nove9, realtà no profit impegnata nell’aiuto alle vittime di incidenti stradali. L’iniziativa è sostenuta dal Lions Club di Ventimiglia e dai Lions Clubs Sanremo ufficiali d’Italia, che rinnovano così il proprio impegno civico sul territorio.

Il progetto coinvolge attivamente anche altri attori del mondo della sicurezza e della mobilità, come DOC Ducati, il Motoclub MBS – già noto per la campagna nazionale #GuidoBeneGuidoSicuro – e la Federazione Motociclistica Italiana.

La partecipazione è libera e gratuita, e l’evento è aperto a tutte le famiglie. Una vera e propria festa della sicurezza, che punta a rafforzare la cultura della prevenzione e del rispetto delle regole, formando cittadini più attenti e consapevoli fin dalla giovane età.