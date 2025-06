Ventimiglia: sabato prossimo la donazione di un albero da parte del Lions Club al laghetto dei giardini Tommaso Reggio

Si svolgerà sabato prossimo, organizzato dal Lions Club Ventimiglia alle 11 al laghetto dei giardini Tommaso Reggio, l'appuntamento con 'Un albero per i bambini nati nel 2024'. Si tratta della 5a edizione che ha il principale obiettivo di testimoniare la sua attenzione ambientalista donando un albero alla città.

L'albero crescerà assieme ai bambini nati nell'anno e sarà il simbolo della vicinanza dei cittadini più grandi ai più piccoli e potrà diventare un punto di incontro per i genitori con i loro bambini e quando questi saranno più grandi un punto del parco dove darsi appuntamento. Ha inoltre la finalità di insegnare loro l'importanza del verde e la funzione primaria degli alberi. verrà piantato un albero di ficus.

Il Lions Club Ventimiglia assieme al Lions Club Sanremo Ufficiali d'Italia sarà presente, sempre a Ventimiglia sul piazzale del Resentello dalle 17, all'evento organizzato da Safety21 e la città di Ventimiglia 'Ventimiglia Sicura'. I bambini potranno guidare in sicurezza minimoto elettriche avvicinandosi al mondo delle due ruote in modo educativo e divertente. Ci saranno modelli Ducati esposti e tanto divertimento per i ragazzi. Durante l'evento sarà attiva una raccolta fondi a sostegno dell'associazione 2Nove.