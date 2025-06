Sanremo, atleti di 26 nazioni al via della “Run for the whales”

Saranno in tutto 26 le Nazioni rappresentate al via della Run for the Whales in programma sabato 21 giugno a Sanremo. Tra gli oltre mille partecipanti, iscritti alle tre gare (mezza maratona, 10 Km e Family Run), sono infatti presenti atleti provenienti da Gran Bretagna, Germania, Brasile, Stati Uniti, Portogallo, Olanda, Ungheria, Nuova Zelanda, Russia, Moldavia, Francia, Polonia, Svezia, Svizzera, Spagna, Croazia, Romania, Marocco, Albania, Armenia, Lussemburgo, Sudafrica, Colombia, Andorra, Monaco e ovviamente Italia.

Confermata la tradizionale formula che prevede tre diverse gare: mezza maratona (Fidal), 10 Km non competitiva e Family Run (circa 3 Km).

Con il pettorale numero 1 correrà Filippo Trevisani, CUS Pro Patria Milano, che vanta un personale sulla mezza maratona di 1h08’07” stabilito proprio nel mese di marzo di quest’anno. In gara anche il vincitore della Run for the Whales 2024 Patrick Francia, Atletica Reggio, che poche settimane fa a Modena ha fissato in 1h07’13” il proprio miglior tempo sulla distanza.

Tra i protagonisti annunciati la vincitrice dello scorso anno Giulia Sommi, CUS Pro Patria Milano, campionessa italiana di maratona nel 2022 e medaglia di bronzo nel 2024. Questi i suoi personal best: maratona 2h35’05” - mezza maratona 1h15’22” - 10 km 33’54”. Ai nastri di partenza anche la genovese Paola Noli, Delta Spedizioni, prima alla Sanremo Marathon 2023.

Al via della 10 Km ci sarà Laura Restagno, Atletica Mondovì, vincitrice della Half Sanremo Marathon 2023 e seconda alla Run for the Whales 2024, che proprio quest’anno sta vivendo la sua stagione migliore con importanti prestazioni alle mezze maratone di Bologna, Torino e Lucca (dove ha recentemente fissato il proprio personal best in 1h21’03”). Sempre nella 10 Km torna a Sanremo Mickael Bontemps, secondo assoluto lo scorso anno con un crono finale di 35’26”.

PERCORSI

A seguito dell’interruzione della pista ciclo pedonale, per i lavori sul ponte alla foce del torrente Argentina, i percorsi sono stati modificati rispetto al passato.

La Half Marathon partirà dal campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo. Gli atleti si dirigeranno subito in direzione levante lungo la pista ciclo pedonale fino ad Arma di Taggia, dove sarà posto il giro di boa per il ritorno che li condurrà di nuovo a Sanremo, dove il traguardo avverrà dopo un ultimo giro della pista di atletica.

La 10 Km, sempre con partenza dal campo di atletica, si svilupperà nel tratto cittadino della pista ciclo pedonale fino all’inizio di Tre Ponti dove ci sarà l’inversione. La Family Run, per un totale di circa 3 Km, interesserà il tratto del lungomare sanremese.

Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

ISCRIZIONI

Conclusa la fase on line, sarà ancora possibile iscriversi presso l’apposito desk che sarà allestito domani e sabato al campo di atletica di Pian di Poma nei seguenti orari:

Venerdì 20 giugno (Half Marathon, 10 Km e Family Run) dalle 14:30 alle 18.

Sabato 21 giugno (solo per la 10 Km e la Family run) dalle 10 alle 13.

ORARI PARTENZE

Ore 17:45 – 10 Km e Family Run

Ore 19:15 – Half Marathon

La cerimonia di premiazione di 10 Km e Family Run sono previste alle ore 18:45, quella della mezza maratona alle ore 21.

MUSICA DAL VIVO

La zona di partenza e arrivo, come tributo alla Festa Europea della Musica, vedrà l’esibizione dal vivo del rapper Ranzy. Tutto il pubblico potrà assistere dale tribune del campo di atletica di Pian di Poma (l’area interna sarà infatti riservata solo agli atleti). Ranzy, oltre alla sua tecnica, si distingue per l’impegno sociale, con brani che affrontano temi come la violenza sulle donne, il bullismo e la depressione.

SANTUARIO DEI CETACEI

L’evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell’Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon. L’Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un’associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l’attenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.

PARTNER E SPONSOR

Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare per il supporto i Comuni di Sanremo, Ospedaletti e Taggia. Per la collaborazione Amaie Emergia e Servizi. Per il sostegno: The Club, Nyala Suite Hotel Sanremo, Flor Coop Sanremo, Costa Ligure, B&B, Mastelli, +Watt, Santa Vittoria, Daphné Sanremo, Diemme Fiori, Ars Ecologia, Armax, Promo&Graphics, Grandiauto. I media partner La Stampa e Specchio dei Tempi.