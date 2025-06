Sabato prossimo torna l'appuntamento con 'Gin nel Borgo': a Diano Castello drink, food & music

L’apertura dell’estate, a Diano Castello, è all’insegna di drink, food & music. Sabato 21 giugno va in scena, per la terza volta, Gin nel Borgo Festival, l’evento dedicati ai distillati di bacche di ginepro fortemente collegati con il territorio e connotati dalla presenza di botaniche e materie prime tipiche della nostra regione. Appuntamento, dalle ore 18 alle 24, in piazza Matteotti e in varie location del centro storico con cena itinerante e proposte musicali di diverso genere, per trascorrere una piacevole serata tra vie e le piazzette di uno dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Diano Castello, è in programma dalle ore 18 alle 24, con servizio di bus navetta gratuito (capolinea in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, a Diano Marina e all’ingresso del borgo di Diano Castello).

DRINK - Dieci, con tre new entry, i gin presenti a Diano Castello, con postazioni dedicate per ciascun produttore. Per ognuno di essi è stato studiato, da professionisti del settore, un cocktail dedicato. Altre quattro miscelazioni saranno invece possibili con un distillato a scelta. Al bancone tre barman di grande esperienza e estrema competenza: Lorenzo Verdecchia, Donatella Uslenghi e Davide Fidale.

I principali protagonisti della serata saranno (tra parentesi la località in cui le aziende hanno base operativa): Aqvo (Imperia), Barbarasa Gin (Pompeiana), Be!Gin (Albenga), JTeach Botanico (Andora), Pier67 Gin (Savona), Pog & Pog Blue Gin (Genova), Monti’s (Albenga), The Arbory Dry Gin (Vallecrosia), Unalome Ligurian Gin (Albenga). A completare l’offerta è un ospite, Ma&Co’ Gin (Piobesi d’Alba), un prodotto dalla carta di identità piemontese, ma con tanti ingredienti tipici liguri. La tonica ufficiale di Gin nel Borgo Festival 2025 è Dandy, nelle sue varie versioni. E’ stato scelto, non a caso, un prodotto italiano, artigianale, con ingredienti selezionati e senza coloranti.

FOOD - La parte gastronomica è curata da cinque associazioni del comprensorio, come tradizione della Notte del Grifone: Famia Dianese (antipasto ligure), Amici del Castello (trofie e pansotti), Associazione Rebattabuse (rostelle), Gruppo Pesca Sportiva (frittura di pesce) e Pro Loco Alta Valle Dianese (dolci). Le location sono site in via Meloria (ingresso e terrazza sul Golfo), piazza Giudice, piazza Clavesana e piazza Matteotti. La serata vede coinvolti anche i due locali del centro storico: Osteria di Castello (piazza Quaglia) e Caffè del Borgo (via Marconi).

MUSIC – Ben sette le proposte musicali, in sei diverse postazioni, a partire dalle ore 19.15, per onorare al meglio anche la Festa Europea della Musica. Questi i gruppi e i solisti protagonisti della parte musicale: Roberta e The Club (Roberta Monterosso, Stefano Ancona alle percussioni e Antonio Di Salvo alla chitarra) con sonorità jazz, swing e pop d’autore; Soundfusion (Luca Griotto), con grandi successi pop e dance rivisitati in chiave moderna; Matteo Troilo, con un tributo a Tenco, De Andrè, Fossati e ai cantautori genovesi; New Vibes Acoustic Trio (Alessia Cava, voce, Simone Mazzone alla chitarra acustica e Lorenzo Lajolo al basso e percussioni) con grandi successi pop internazionali; Vico and the Adventures (Giampaolo Cenisio alle chitarre e piano, Antonello Ravera a fiati e fisarmonica, Daniele Duccio al contrabbasso e violoncello, Ivan Gallici alle percussioni e chitarra) con un viaggio tra i cantautori italiani; Lu&Lo Acoustic Duo (Luca Martina alla chitarra e Loreda De Nardi, vocalist), dai classici pop-rock ai successi più recenti in chiave acustica lounge; Sherocks (Francesca Marotta alla voce e chitarra, Sonia Miceli al basso e cori, Andrea Kala alla chitarra e voce, Pietro Saffiotti alla batteria), con un repertorio dedicato al mondo artistico femminile, dalle hit al blues fino alla musica dance e al pop, con il coinvolgimento di sonorità rock.

In onore alla Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, che anche Diano Castello intende celebrare, i vari gruppi - in particolare la band Sherocks, che saliranno sul palco di via Matteotti per lo spettacolo clou della serata, alle 21.45 - proporranno brani a tema.

ANTEPRIMA PREMIO VERMENTINO – In occasione di Gin nel Borgo ci sarà spazio anche per una piccola anteprima del 32° Premio Vermentino, storica manifestazione di Diano Castello, in programma quest’anno sabato 12 e domenica 13 luglio. Prevista la mostra di parte delle oltre 120 etichette (arrivate da sette regioni, in rappresentanza di sette regioni) che stanno prendendo parte al concorso la cui presidenza di giuria è affidata a Paolo Massobrio.