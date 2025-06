Vallecrosia: nel corso dell'estate l'ambulatorio medico turistico un servizio sanitario in convenzione con la Croce Azzurra

L’Amministrazione Comunale di Vallecrosia, su proposta dell’Assessore alla Sanità locale Mirko Valenti, ha portato in discussione e porterà in approvazione nella seduta di Giunta di domani l’istituzione di un importante servizio sanitario estivo: l’Ambulatorio Medico Turistico. Il servizio, realizzato attraverso una convenzione con le Misericordie Croce Azzurra di Vallecrosia, sarà attivo dal 2 luglio al 15 settembre 2025 e si svolgerà mediante l’utilizzo di un ambulatorio mobile allestito su un camper di ultima generazione, completamente attrezzato per interventi sanitari di primo livello.

Il presidio sanitario mobile sarà presente: sabato e domenica sul lungomare Marconi, giovedì pomeriggio e venerdì tutto il giorno presso il solettone lato sud, mercoledì mattina nel centro storico, sul piazzale antistante le porte del paese. E' stato inoltre istituito l'iter per il riconoscimento dello studio medico in pianta fissa tutto l'anno nei locali delle ex scuole, anche se per questa stagione estiva non vi sono i tempi utili all’ultimazione. Gli orari di apertura saranno: al mattino dalle 9 alle 12 e, nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Le prestazioni saranno completamente gratuite per tutti i residenti, mentre per i non residenti saranno disponibili a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalle Misericordie.

"Questo servizio - dichiara il Sindaco Fabio Perri - rappresenta un segnale forte di attenzione alla salute, alla qualità della vita e alla tranquillità di cittadini e turisti. Ringrazio sentitamente le Misericordie per la disponibilità e l’impegno, e l’Assessore Mirko Valenti per aver promosso con convinzione questa iniziativa, che ho voluto sostenere e portare tempestivamente all’attenzione della Giunta per la sua approvazione".

"Una proposta - afferma Valenti - che abbiamo sostenuto fortemente in campagna elettorale e che abbiamo subito messo in atto per la nostra comunità. Lo scopo di questa iniziativa è duplice da una parte decongestionare il carico di lavoro in capo alle strutture sanitarie pubbliche e dall’altra assicurare l’erogazione, specie nel fine settimana, di un servizio di continuità assistenziale in assenza di medici di medicina generale”. L’inaugurazione ufficiale dell’Ambulatorio Medico Turistico è prevista per mercoledì 2 luglio. Un servizio concreto, vicino alle persone, che conferma l’impegno dell’Amministrazione per una Vallecrosia sempre più attenta al benessere della sua comunità.