Ventimiglia, il 20 giugno corso gratuito dedicato alla manovre salvavita in età pediatrica

Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 20:45, presso la sede della Croce Verde Intemelia di Ventimiglia in p.zza XX settembre 8 , si terrà un evento gratuito teorico-pratico dedicato alle manovre di disostruzione e alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica.

L'incontro, rivolto a tutta la popolazione, rappresenta un'importante occasione per acquisire conoscenze fondamentali per la sicurezza dei più piccoli. Il corso sarà tenuto da un istruttore qualificato, che guiderà i partecipanti sia nella parte teorica che nella dimostrazione pratica delle tecniche di primo intervento in caso di soffocamento e altre situazioni di emergenza che coinvolgono neonati e bambini.

Un'iniziativa di grande valore sociale, pensata per fornire strumenti concreti e salvavita a genitori, nonni, educatori e chiunque abbia a che fare con i bambini nella vita quotidiana.

La partecipazione è libera e gratuita obbligo di prenotazione per posti limitati. Contattare al 3492879601 oppure 0184351175