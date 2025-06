Sanremo: riunione dei firmatari del protocollo per l’Emporio Solidale. Nuove sinergie per rafforzare la rete del dono

Si è svolta ieri mattina, all’Emporio Solidale di via Marsaglia (Palafiori), una riunione operativa tra i firmatari del protocollo d’intesa 'Rete solidale' volto a sostenere e potenziare le attività dell’Emporio, risorsa preziosa per tante famiglie in situazione di fragilità sul territorio. Il protocollo è stato sottoscritto da: Centro Ascolto Caritas, Centro Aiuto alla Vita, I Deplasticati, FIDAPA BPW Italy – sezione Sanremo, Zonta Club Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury, Soroptimist Club di Sanremo e Associazione Italiana Donne Medico – sezione Sanremo.

Alla riunione ha partecipato la maggior parte delle realtà firmatarie, insieme al vicesindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Sanremo Fulvio Fellegara, al consigliere comunale Antonio Cavallero e alle assistenti sociali comunali, a testimonianza dell’importanza del dialogo tra istituzioni e mondo del volontariato.

“E’ stato un incontro molto proficuo - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - per confrontarsi sui progetti futuri dell’Emporio, rivolgendo particolare attenzione alla diffusione delle attività attraverso la rete dei soci e simpatizzanti delle associazioni coinvolte, al coinvolgimento delle scuole del territorio in percorsi educativi dedicati alla solidarietà e alla programmazione condivisa delle collette alimentari nei prossimi mesi. Ringrazio tutti coloro che, ogni giorno, tanto si adoperano per questa realtà così importante come l’Emporio solidale”.

In questo contesto, la dottoressa Maria Claudia Torlasco, presidente di Inner Wheel Sanremo, ha consegnato ufficialmente quanto raccolto durante una cena di beneficenza organizzata nei giorni scorsi, a sostegno diretto dell’Emporio Solidale. La riunione ha confermato il valore concreto di questa rete, che continua a crescere e a lavorare insieme per costruire risposte solidali, efficaci e durature per la comunità sanremese.