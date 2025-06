Volti coperti a Sanremo: l'Interrogativo di un cittadino sulla libertà e la Costituzione

“Buongiorno, oggi passeggiavo per le vie di Sanremo, in via Corradi ho incontrato una donna adulta e una bambina di circa 8 anni, entrambi con Burqa islamico. Vedere una bambina in Italia con la testa ed il volto totalmente coperto (a malapena riusciva a camminare per mancanza di visuale), mi ha profondamente turbato. Mi chiedo se sia regolare che delle donne in Italia debbano muoversi come in Afganistan, la donna adulta sarà costretta o è una libera scelta? Per la bambina non penso sia una libera scelta. In questi casi le autorità preposte dovrebbero intervenire per verificate se questa bambina frequenta la scuola e se entrambe godono delle libertà che prevede la nostra costituzione. Mi domando cosa pensano i politici cittadini in particolare le donne. Non ho ritenuto opportuno fare una foto, ma non penso sia l'unico che ha visto.

Un lettore”.