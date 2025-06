SEICPT premiato a livello nazionale da Formedil: riconoscimento per l’impegno nel cambiamento e nella rete del sistema edile

Il SEICPT di Imperia ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nazionale nell’ambito dell’evento “Formiamo il Futuro”, promosso dal Formedil, Ente Unico Formazione e Sicurezza del settore edile. Durante la cerimonia conclusiva è stato assegnato il Premio “Formiamo il Futuro” agli enti che hanno scelto di intraprendere un percorso di rinnovamento, aderendo al processo di armonizzazione dell’identità nazionale attraverso il cambio di denominazione in Formedil.



Il SEICPT è tra i 40 enti italiani che hanno deciso di allinearsi a questo nuovo corso e che, nei prossimi mesi, completeranno la transizione verso la nuova identità come Formedil Imperia. Un passaggio che non è solo formale, ma rappresenta la volontà concreta di rafforzare il senso di appartenenza a una rete nazionale coesa, visibile e riconoscibile. A ritirare il premio è stato il Presidente Andrea Veneziano, in rappresentanza dell’ente, che ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno dimostrato nel cambiamento, nella visione condivisa e nella capacità di costruire alleanze efficaci nel sistema della formazione professionale.

Grazie anche al lavoro svolto dal SEICPT, la Liguria si è posizionata tra le regioni più virtuose a livello nazionale per numero di attività formative erogate e allievi formati. I dati presentati nel corso dell’evento hanno confermato l’impatto significativo delle attività dell’ente sul territorio, in linea con gli obiettivi nazionali di crescita, innovazione e inclusione.



La dichiarazione del Presidente Andrea Veneziano, Presidente del SEICPT, ha dichiarato: “Questo premio rappresenta per noi un riconoscimento importante, che condividiamo con tutto il nostro staff, i nostri tecnici, le imprese e i lavoratori che ogni giorno credono in quello che facciamo. Abbiamo scelto di intraprendere un percorso di trasformazione, convinti che rinnovare la nostra identità significhi rafforzare la rete nazionale e il valore del sistema Formedil. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma della volontà di contribuire attivamente alla costruzione di un sistema più unito, solido e capace di guardare avanti. Quando si cammina insieme, ogni passo ha più forza e ogni traguardo più significato". Il riconoscimento ricevuto a Venezia è per il SEICPT uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di crescita, innovazione e dialogo che da anni caratterizza il suo lavoro sul territorio.