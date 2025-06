Sanremo: grande successo al teatro del Casinò per 'Romeo e Giulietta' con gli alunni della 'Ruffini' di Taggia (Foto)

Il Teatro del Casinò di Sanremo si è trasformato lunedì scorso in un vibrante palcoscenico di emozioni e talento giovane, grazie allo spettacolo messo in scena dagli studenti della scuola secondaria “G. Ruffini” dell’Istituto Comprensivo Taggia Valle Argentina e con la collaborazione dei bambini della 4a A e 4a B della scuola primaria “G. Mazzini”. Protagonista della serata: una rivisitazione in chiave musical di Romeo e Giulietta, la celebre tragedia di Shakespeare reinterpretata con passione, creatività e spirito moderno.

Dietro le quinte di questo evento c’è stato molto più di un semplice spettacolo scolastico. Si è trattato di un percorso educativo intenso e co-curricolare, finanziato grazie ai fondi del PNRR. Il progetto ha coinvolto attivamente alunni e insegnanti in un laboratorio teatrale a tutto tondo. Dalla recitazione al canto, dalla danza alla scenografia, ogni aspetto è stato curato nei dettagli, offrendo ai ragazzi l’opportunità di scoprire e valorizzare i propri talenti in un contesto formativo innovativo. L’adattamento ha mantenuto il cuore della tragedia originale, ma lo ha immerso in una dimensione più attuale, con dialoghi rielaborati, canzoni originali e coreografie ispirate a linguaggi contemporanei. A colpire è stata la maturità con cui i ragazzi hanno portato in scena le emozioni contrastanti di amore, conflitto, destino e ribellione.

Ogni interpretazione è apparsa autentica, frutto di un lungo lavoro di immedesimazione e crescita personale. I momenti musicali, interpretati dal vivo, hanno dato ritmo allo spettacolo e suscitato applausi convinti da parte del pubblico. Il successo dell’iniziativa è il risultato di una sinergia concreta tra scuola, famiglie e istituzioni. Insegnanti appassionati, genitori collaborativi e studenti entusiasti hanno dimostrato come, unendo le forze, sia possibile realizzare progetti ambiziosi e ricchi di significato. La partecipazione attiva del territorio e il sostegno economico del PNRR hanno confermato l’importanza della cultura come motore educativo e sociale.

Più di un semplice spettacolo, la serata è stata una dichiarazione d’amore per il teatro e per il potere trasformativo dell’arte. Gli studenti dell’IC Taggia Valle Argentina sono riusciti, con la loro energia e il loro entusiasmo, a restituire al pubblico tutta la forza e l’attualità di Romeo e Giulietta. E a dimostrare che, quando si dà voce ai giovani e si investe nella loro formazione, il palcoscenico può diventare davvero uno spazio di crescita, espressione e cambiamento.