“Nasce un bimbo, nasce una madre”: un successo l’incontro con Nerlep Kaur Rana ai Martedì Letterari di Sanremo (Foto)

Si è svolto con successo, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, il primo dei tre appuntamenti dei Martedì Letterari organizzati in attesa della cerimonia del Premio Letterario Antonio Semeria. Protagonista dell'incontro è stata la dottoressa Nerlep Kaur Rana, che ha presentato il suo saggio “Nasce un bimbo, nasce una madre – Christmas Special Edition”, accolto con calore da un pubblico numeroso e coinvolto.

Il libro, premiato con la Menzione di Merito al XII Premio Internazionale Città di Sarzana 2024 e vincitore del Premio Speciale “Scrivere Donna” del Premio Amarganta, è un vero e proprio viaggio tra scienza, empatia e ironia nel mondo della maternità. Non un semplice manuale, ma un compagno di strada per le future madri, scritto con il rigore di chi lavora da vent’anni come medico anestesista e intensivista, e la sensibilità di una donna che conosce da vicino le emozioni, le paure e i dubbi di questo profondo passaggio di vita.

Durante l'incontro, Rana ha dialogato con il pubblico affrontando i tanti interrogativi che accompagnano la gravidanza: dai cambiamenti del cervello materno ai disturbi del sonno nei neonati, dalla gestione dell’allattamento alla sicurezza alimentare, fino alla donazione del cordone ombelicale e agli inquinanti domestici. Il tutto trattato in modo accessibile ma fondato su solide basi scientifiche, come sottolineato dalla stessa autrice.

Il volume, nella sua edizione natalizia, sostiene inoltre un’importante causa solidale: l’intero ricavato delle vendite di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 sarà devoluto all’associazione Almalayika Switzerland, impegnata nel garantire acqua e cibo ai bambini di Gaza attraverso interventi diretti in loco.

Nerlep Kaur Rana, di origini indiane e cresciuta in Italia, ha conquistato la platea con la sua autenticità: mistica per natura, cinica per necessità – come ama definirsi – ha scelto la scrittura per offrire sostegno concreto e scientifico alle madri di oggi e di domani.

L’appuntamento ha aperto con successo il trittico culturale dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, che hanno accompagnato il pubblico verso il gran finale del Premio Antonio Semeria, in programma sabato 14 giugno.