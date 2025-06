Burraco benefico da record a Sanremo: Il Lions Club Matutia scende in campo per la Fondazione LCIF (foto)

Ieri, sabato 7 giugno, il Tennis Club Sanremo in Corso Matuzia ha ospitato un riuscitissimo torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia. I proventi dell'evento sono stati interamente devoluti alla Fondazione LCIF (Lions Clubs International Foundation), che da oltre cinquant'anni finanzia progetti umanitari su vasta scala in tutto il mondo.

Circa 70 appassionati giocatori hanno affollato i locali del club, accolti calorosamente dal presidente, Massimo Gangale, che ha gentilmente messo a disposizione la struttura. I partecipanti provenivano da diverse località limitrofe, tra cui Alassio, Albenga, Andora, Ventimiglia, Arma di Taggia, e naturalmente dai club Lions di Sanremo Host e Matutia, tutti desiderosi di non mancare a questo importante appuntamento di beneficenza.

Fin dal mattino, i soci del Lions Club Matutia si sono dedicati con impegno all'allestimento dell'area premiazioni, sistemando gli innumerevoli e generosi premi donati da molti. Alle 15 in punto, l'arbitro Roberto Crivelli ha dato il via alla competizione, gestendo con precisione gli abbinamenti delle coppie al computer. Il torneo si è svolto in un clima di vera collaborazione e distensione, testimonianza dello spirito che anima questi eventi.

Al termine delle partite, si è tenuta la tradizionale cerimonia di premiazione. Numerosi soci hanno partecipato, insieme al presidente del Tennis Club, Massimo Gangale, e alla consigliera comunale Silvana Ormea. La presidente del Lions Club Matutia, Elena Lanteri Cravet, ha illustrato in dettaglio gli obiettivi della Fondazione LCIF, nata nel giugno del 1968. La fondazione persegue lo scopo di realizzare progetti umanitari sia a livello locale che internazionale, contando sui contributi versati dai Lions Clubs di tutto il mondo.

Già nel luglio del 2018, con il lancio della campagna "100", il Lions Club Matutia ha intensificato il proprio impegno. Da ben 14 anni, infatti, il club contribuisce regolarmente alla LCIF, raccogliendo fondi attraverso iniziative benefiche come questi fortunati tornei di Burraco.

La premiazione prosegue con i seguenti risultati.

1° VERCESI GLORIA - DONA’ TERESA

2° MACCARIO EDDA - MARRA BARBARA

3° BALESTRA MARTA - GATTI CATERINA

PREMIO LIONS - MARINA RULFI - GIZZI M.LUISA

PREMIO TECNICO - RICOTTA AURORA - SOPHIE DUMONT

PREMIO SIGNORE - GHICCA DELFINO - BOCCALETTI ERNESTA

Ha fatto seguito un ricco rinfresco e con l’appuntamento in autunno ci sono stati i saluti e un puntuale arrivederci ‘We serve!’

Lions Club Sanremo Matutia

Sanremo 7 giugno 2025 - Ballestra Maria Luisa o.d. LCIF