Rotary Sanremo e Luxembourg International siglano il gemellaggio: un’alleanza per progetti comuni e cultura della pace

La cooperazione internazionale passa anche attraverso i legami costruiti dalle associazioni che operano sul territorio. È in questo solco che si inserisce il gemellaggio tra il Rotary Club Sanremo e il Rotary Club Luxembourg International, ufficializzato giovedì 4 giugno 2026 all’Hotel Paradiso di Sanremo. Un’intesa che punta a sviluppare progetti condivisi, iniziative culturali e attività di servizio nel segno dei valori rotariani: dialogo, collaborazione e promozione della pace.

A firmare il protocollo sono stati la presidente del Rotary Club Sanremo, Stefania Sandra, e il presidente del Club lussemburghese, Bruno Bagnouls, alla presenza di numerose autorità rotariane, tra cui il Past District Governor René Friederici e l’assistente del Governatore Maurizio Foglino. Il gemellaggio è il risultato di un percorso avviato da tempo grazie all’impegno di Luigi Fracas, Andrea Ghirardelli, Luca Micchiardi e Gabriel Bleser, che hanno lavorato per trasformare un rapporto di amicizia in una collaborazione strutturata.

Il giorno successivo, venerdì 5 giugno, il gemellaggio ha trovato la sua espressione simbolica nel “Concert pour la Paix – Concerto per la Pace”, ospitato nella cornice di Villa Magnolie. Un evento celebrativo che ha unito musicisti italiani e lussemburghesi in un programma dedicato ai grandi compositori europei. Sul palco si sono alternati il violinista Volodymyr Baran, il chitarrista Manuel Merlo, il pianista Francesco Cardillo, insieme al pianista internazionale Jean Muller e al flautista Thomas Raoult, rappresentanti del Club lussemburghese.

La musica, scelta come linguaggio universale capace di superare confini e differenze, è diventata il filo conduttore di un progetto che guarda alla cooperazione culturale come strumento di dialogo. Un messaggio particolarmente significativo in un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti.

Il concerto ha avuto anche una finalità benefica: il ricavato sarà destinato al progetto “Hope Junior” dell’associazione Kenya School Desk ODV, finalizzato alla realizzazione di una nuova aula scolastica a Gede, in Kenya, completa di banchi e materiali didattici. Un’iniziativa che conferma l’impegno dei due Club nel sostenere percorsi educativi e interventi concreti a favore delle giovani generazioni.

Il gemellaggio tra Sanremo e Lussemburgo si presenta dunque come un patto di collaborazione che unisce territori diversi attraverso amicizia, cultura e solidarietà. La firma del protocollo e il concerto celebrativo rappresentano i primi passi di un percorso che punta a costruire relazioni durature e progetti condivisi, nel segno di una pace che nasce dall’incontro e dal rispetto reciproco.