Vallecrosia, 'Un Poster per la pace': il Lions Club Ventimiglia premia i vincitori (Foto e video)

Grande festa all'istituto comprensivo Andrea Doria a Vallecrosia. Premiati questa mattina, nell'ultimo giorno di scuola, gli studenti vincitori del concorso 'Un poster la pace' proposto dal Lions Club Ventimiglia. E' stata Safae Faidi ad aggiudicarsi il primo premio, seguita da Violetta Sgro', che si è piazzata seconda, e da Ludovica Sinnati, che si è classificata terza. Premio speciale anche per Fabiola Taggiaso.

Un'iniziativa che i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili per far realizzare opere artistiche molto speciali: i poster sulla pace. "Fin dal 1988 tutti i Lions Club del mondo hanno sollecitato i giovani a esprimere i propri sentimenti inerenti la pace, in modo creativo e visivo, con il concorso ‘Un poster per la Pace’, che è, inoltre, una straordinaria opportunità per sottolineare l’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i popoli" - fa sapere Liria Aprosio, referente del Lions Club Ventimiglia per i rapporti con le scuole - "Il Lions Club Ventimiglia partecipa al concorso ormai da anni. I criteri per la valutazione degli elaborati sono fissati a livello internazionale in modo da mettere tutti sullo stesso piano di partenza: i poster sono giudicati dalle commissioni in base ai criteri di originalità, merito artistico e attinenza al tema proposto che quest’anno è stato 'La pace senza limiti'".

Un concorso che ha offerto ai giovani la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace tramite l’arte e la creatività. "La giuria ha rilevato un livello di qualità che ha messo in evidenza una padronanza profonda e sentita dell’argomento, sostenuta dall’appoggio di notevoli capacità tecnico-espressive" - sottolinea Aprosio - "Ringraziamo i ragazzi che sono stati bravissimi, l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia, il preside Luca Parodi, il vicario Luciana Moro, le insegnanti Elisa Fantini, Chiara Cavallo e Ilaria Guazzi per aver aderito all'iniziativa. Ringrazio, inoltre, il presidente del Lions Club Ventimiglia Mauro Giordano e gli altri soci che ogni anno sostengono il concorso. Un poster per la pace verrà riproposto anche il prossimo anno. Il tema sarà 'Uniti come una cosa sola'".