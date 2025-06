Camporosso, una vita dedicata allo sport: Giuseppe Veziano compie novantun anni

Un uomo che ha sempre dedicato la sua vita allo sport. Giuseppe Veziano, noto e amato a Camporosso, dove vive, come l’“uomo dei tre sport”, oggi compie novantun anni.

Tre sono, infatti, stati gli sport a cui si è dedicato principalmente: calcio, ciclismo e pallapugno, dai quali ha ricevuto molte soddisfazioni e gratificazioni. Ha vinto scudetti, medaglie, coppe e targhe, tutte onorificenze del Coni, della Federazione italiana gioco calcio e della Federazione italiana pallapugno.

Nato a Isolabona nel 1934, Veziano iniziò da giovane a giocare a pallapugno, poi passò al calcio, passione che dura ancora, visto che è presidente onorario dell'Unione Sportiva Camporosso. Nel 1975 fu, inoltre, tra i fondatori del Camporosso Calcio e si mise a disposizione come dirigente e massaggiatore. In seguito, fu anche direttore sportivo e presidente. Si dedicò pure al ciclismo nel ruolo di direttore sportivo occupandosi di tattiche di corsa e supporto psicologico ai corridori. Contribuì alla nascita della Fanini Mobiexport, per la quale divenne direttore sportivo. Il team di Isolabona fu una fucina di campioni del ciclismo professionistico. Infine, ritornò alla pallapugno in veste di massaggiatore, diventando amico, confidente e motivatore dei campioni che hanno tagliato i traguardi più alti vincendo campionati di serie A. Giuseppe divenne, infatti, il massaggiatore ufficiale dell’Aspe Imperiese. Per la sua attività sportiva nella pallapugno Veziano ricevette negli anni diversi riconoscimenti: è stato premiato con una targa Coni e Fipe dal Comitato provinciale di Imperia per “aver trascorso una vita per il pallone elastico”. Nel 2008 ricevette una targa anche dal comune di Isolabona e un’altra dal Coni. Infine, un’ultima targa gli venne consegnata nel 2011 in occasione degli Oscar dello Sport.

Una vita ricca di sport, di soddisfazioni e di amore. Si è, infatti, sposato e ha creato una splendida famiglia. Ha fatto anche il falegname, ha praticato la caccia e amava andare alla ricerca di funghi. E' stata una figura sportiva importantissima nella nostra provincia perché contribuì a diffondere lo sport, nelle differenti discipline, facendolo amare alle varie generazioni, fu, perciò, definito l'uomo dei tre sport, da Marco Silvano Corradi che scrisse un libro dedicato alla vita e alla carriera sportiva di Veziano. "Sono felice della mia vita" - dice Giuseppe Veziano - "Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino, in particolare il dottor Danilo Veziano".

Non resta, quindi, che augurare 'buon compleanno' al noto e amato 'uomo dei tre sport'.