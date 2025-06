Successo per il 12° Memorial Manfrin: una camminata tra salute, memoria e partecipazione

Si è svolto ieri a Sanremo il 12° Memorial Clemente Manfrin – Camminare fa Bene, iniziativa promossa da ANAP Confartigianato Imperia in collaborazione con l’Associazione Cuore in Movimento, che ha guidato e coordinato il percorso dei partecipanti lungo un itinerario di circa 7,5 km.



Oltre sessanta persone hanno preso parte alla camminata, che ha toccato alcuni dei luoghi più belli della città: da Pian di Nave al Parco Marsaglia, dalla Passeggiata Imperatrice alla pista ciclabile, fino all’arrivo ai giardini di Villa Ormond. Un percorso durato circa due ore e mezza, vissuto con spirito di condivisione, benessere e memoria attiva.



Particolarmente significativa la presenza della famiglia Manfrin al completo, a testimonianza del forte legame tra l’iniziativa e la figura di Clemente Manfrin, storico presidente provinciale ANAP e componente della Giunta esecutiva di Confartigianato Imperia, profondamente stimato per l’impegno sociale e associativo.



Al termine della camminata, i partecipanti sono stati accolti presso il Floriseum con un momento conviviale molto apprezzato, a base di focacce, torta verde e sardenaira, gentilmente preparate dal Panificio Pasta Madre – Il Fornaio di Sanremo.



A chiudere la giornata è stato l’intervento del consigliere comunale Gianni Marscelli, che ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento alla famiglia Manfrin: “È stato un piacere e un onore poter condividere questa bella mattinata con tutti voi. Il ricordo di Clemente Manfrin è ancora vivo nella nostra comunità e manifestazioni come questa mantengono saldi i valori in cui credeva: partecipazione, rispetto, solidarietà. Un ringraziamento sincero alla famiglia per la presenza e per tutto ciò che rappresenta”. Marscelli ha infine segnalato con gratitudine la donazione della famiglia Littardi, che ha voluto regalare limoni a tutti i partecipanti, chiudendo simbolicamente l’evento con un gesto di cura e attenzione verso la comunità.



Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa dodicesima edizione: partecipanti, volontari, organizzatori e sostenitori, che con il loro entusiasmo hanno reso ancora una volta vivo lo spirito del Memorial Manfrin.