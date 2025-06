All'Expo Valle Impero di Pontedassio Marta Ardissone vince la tappa del Campionato nazionale di Salsa al Mortaio con l’aglio di Vessalico (foto)

La tappa del Campionato Nazionale di Salse al Mortaio con l'Aglio di Vessalico, svoltasi nell’ambito dell’Expo Valle Impero 2025 a Pontedassio, ha riscosso un grande successo, un evento capace di valorizzare e dare visibilità alle eccellenze locali, comunicandone l'importanza e il valore. La vincitrice della competizione, Marta Ardissone, ha conquistato la giuria con una salsa innovativa che, attraverso un perfetto equilibrio tra tradizione e creatività culinaria, ha esaltato i sapori autentici della Liguria.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di valorizzazione del territorio, grazie alla partecipazione di Fulvio Pezzuto, Sindaco di Pontedassio, Flavio Manfredi, Sindaco di Vessalico, e Angelo Arrigo, Sindaco di Aurigo, affiancati da Andrea Ferrari, rappresentante del Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico. La loro presenza non è stata solo istituzionale, ma ha testimoniato l'importanza della collaborazione tra i comuni per la promozione dei prodotti d'eccellenza: l’Olio DOP Riviera Ligure della Valle Impero, l’Aglio di Vessalico e il pane di Aurigo.

La cornice storica di Pontedassio ha accolto dieci concorrenti, pronti a contendersi, a colpi di pestello, un posto nella finale della 265ª edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico. Sotto la guida dello chef Renato Grasso, presidente dei Discepoli di Auguste Escoffier della Liguria, e con la conduzione di Franco Laureri, i partecipanti hanno stupito la giuria con salse capaci di coniugare tradizione e innovazione.

A rendere ancora più affascinante l’evento è stato proprio Renato Grasso, “maestro” della cucina ligure e custode della ricetta de "Il Sale della Liguria", un ingrediente che racchiude i sapori e le essenze delle erbe aromatiche che caratterizzano la gastronomia dell'entroterra. Con il suo coinvolgente food storytelling, lo chef ha trasportato i presenti in un viaggio tra le radici della tradizione, raccontando aneddoti sulle ricette tramandate di generazione in generazione e svelando i segreti di un condimento che esalta i sapori autentici del territorio. Attraverso le erbe aromatiche e officinali delle Alpi Liguri, le sue narrazioni hanno esaltato il profondo legame tra natura e longevità, rivelando come la cucina contadina ligure sia custode di antichi saperi e di un benessere autentico.

L’entusiasmo del pubblico e il coinvolgimento attivo dei sindaci hanno reso l’evento un vero e proprio inno alla cultura gastronomica ligure, dimostrando come la valorizzazione delle risorse locali possa essere un volano di sviluppo turistico per l’entroterra.

Come sottolinea Fulvio Pezzuto, Sindaco di Pontedassio: “Questa edizione del Campionato Nazionale di Salse al Mortaio con l’Aglio di Vessalico dimostra che il lavoro di squadra tra istituzioni e produttori locali può fare la differenza. I nostri prodotti raccontano la storia e l’identità del territorio, ed è fondamentale metterli in rete per rafforzare la nostra economia e attrarre visitatori”.

A fare eco a queste parole, Flavio Manfredi, Sindaco di Vessalico, aggiunge: “L’Aglio di Vessalico è il cuore pulsante di una tradizione secolare che oggi, grazie a eventi come questo, trova nuovi modi per essere raccontata e apprezzata. Non è solo un ingrediente, ma un simbolo della nostra comunità”.

Angelo Arrigo, Sindaco di Aurigo, evidenzia: “Il pane di Aurigo, come l’olio della Valle Impero e l’Aglio di Vessalico, rappresenta un legame con la terra e la sua gente. La nostra sfida è far sì che queste eccellenze diventino sempre più riconosciute, non solo a livello locale, ma anche nazionale”.

L’Expo Valle Impero 2025, organizzato dal Comune di Pontedassio e dall’Azienda Speciale "Riviere di Liguria" della Camera di Commercio Imperia La Spezia Savona, sotto la direzione di Paola Savella di Espansione, si è confermato come un evento di grande respiro, capace di celebrare le radici culturali del territorio e proiettarle verso un futuro di crescita e promozione.



Il vincitore della tappa di Pontedassio, decretato dalla giuria composta da Andrea Ferrari, presidente del Comitato per la Tutela dell’Aglio di Vessalico, e dagli chef dell’Ordine Discepoli di Auguste Escoffier—Renato Grasso, Gian Carlo Manfrotto, Antonio Tarcasso e Aldo Bracco—accederà alla grande finale del Campionato Nazionale di Salsa al Mortaio, in programma il 2 luglio 2025 a Vessalico, durante la storica Fiera dell’Aglio, una delle più antiche d’Italia.