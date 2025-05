Sabato 31 maggio a Sanremo il 12° memorial Manfrin: "Camminare fa bene, insieme"

Torna anche quest’anno a Sanremo il tradizionale appuntamento con “Camminare fa Bene – Memorial Clemente Manfrin”, giunto alla 12ª edizione. L’iniziativa, promossa da ANAP Confartigianato Imperia in collaborazione con l’associazione Cuore in Movimento, si svolgerà sabato 31 maggio 2025 con partenza alle ore 10:00 da Pian di Nave (Santa Tecla).

Una camminata aperta a tutti, che unisce salute, socialità e memoria, nel segno dell’invecchiamento attivo e della partecipazione. Il Memorial è dedicato a Clemente Manfrin, storico presidente ANAP e componente della Giunta esecutiva di Confartigianato Imperia, figura di riferimento per il mondo associativo e artigiano del territorio.

Il percorso (circa 7,5 km) si snoderà tra i punti più belli del Ponente sanremese: Parco Marsaglia, Passeggiata Imperatrice, pista ciclabile fino a Corso Marconi, deviazione verso il mare per aggirare i campi sportivi, salita su via Grande Torino e rientro sulla ciclabile in direzione Sanremo, fino a Villa Ormond. La camminata si concluderà con un momento conviviale presso il Floriseum, nei giardini superiori della Villa.

L’associazione Cuore in Movimento guiderà e coordinerà il percorso dei partecipanti, garantendo un’esperienza sicura e piacevole per tutti. In caso di maltempo o fango sullo sterrato, si proseguirà direttamente sulla pista ciclabile.

Iscrizioni entro il 28 maggio al numero 389 958 88 21.

Tesseramento ANCoS obbligatorio (€5). Gratuito per i soci in regola 2025 e per i soci Cuore in Movimento. L’assicurazione è valida anche per partecipanti fino agli 85 anni di età.