Ospedaletti, il Comune mette a bando il bar dei Giardini Pian d’Aschè: offerte entro il 16 giugno

Il Comune di Ospedaletti ha pubblicato un bando per la locazione dell’immobile comunale situato nei Giardini Pian d’Aschè, con accesso da corso Regina Margherita, da destinare ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare un bar.

L’edificio, disposto su piano terra e primo piano per una superficie lorda complessiva di 70 mq, è oggetto di una procedura aperta rivolta a soggetti in possesso dei requisiti morali, professionali e giuridici previsti dalla normativa vigente. È escluso dal bando il piano interrato, già compreso nella concessione per la gestione dei vicini campi da tennis.

Il canone annuo base per la locazione è fissato in 8.400 euro, ma potrà essere rilanciato in fase di gara, che si terrà il 16 giugno 2025 alle ore 12.30. Il contratto avrà durata sei anni, rinnovabile per altri sei, e il canone sarà rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT, nella misura del 75%.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando sia elementi tecnici che economici, come indicato nel disciplinare di gara. La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 16 giugno 2025. È prevista una cauzione provvisoria di 2.016 euro, corrispondente al 2% del valore complessivo stimato della locazione.

La visita ai locali è obbligatoria: solo chi effettuerà il sopralluogo potrà presentare l’offerta. Per fissare un appuntamento è necessario contattare il referente comunale indicato nel bando.

Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla procedura è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ospedaletti, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Patrimonio all’indirizzo email e ai numeri indicati nel bando.