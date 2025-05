Imperia: nella notte a Porto Maurizio il tragico schianto, morto un trentatreenne e gravissima una ragazza

È Marco Di Pietro, 33 anni, dipendente della Go Imperia, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto stanotte, intorno alle 4, in via Scarincio a Porto Maurizio, nei pressi del Museo Navale. Il giovane era alla guida di una moto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata violentemente contro un’autovettura parcheggiata lungo la strada.

L’impatto è stato fatale: Marco Di Pietro è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Con lui viaggiava una ragazza, rimasta ferita in modo molto grave. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove versa in condizioni critiche. La prognosi è riservata. I dettagli della notizia cliccando QUI.