Sanremo, Casa Serena rifiorisce: in arrivo un giardino terapeutico per gli ospiti con Alzheimer

La parte verde intorno a Casa Serena tornerà presto a fiorire, grazie a un progetto di Restyling approvato dalla giunta di Sanremo che, su proposta del Rotary Club Sanremo Hanbury, porterà a realizzare intorno alla struttura un nuovo spazio verde terapeutico

Il giardino, pensato per il supporto curativo degli ospiti affetti da malattie degenerative del quadro cognitivo, sarà interamente progettato e realizzato dal Club Rotary, che si impegnerà a reperire i fondi necessari attraverso un bando specifico. Il Comune di Sanremo, da parte sua, non sosterrà costi aggiuntivi, se non quelli già previsti per la manutenzione ordinaria del verde, in un'area che da progetto andrà a estendersi sul territorio che circonda la Rsa.

Secondo previsione i lavori dovrebbero iniziare molto presto e concludersi in pochi mesi, anche perché esiste già uno spazio verde intorno a Casa Serena, che però in questo momento bisognoso di una riqualificazione: il progetto prevede di installare un percorso sensoriale rivolto alle persone affette da Alzheimer che saranno ospiti della struttura.

"Si tratta di un'iniziativa importante rivolta agli ospiti - commenta il vicesindaco Fulvio Fellegara - oltre al fatto che in questo modo la struttura stessa andrà ad aumentare la sua forza attrattiva, proseguendo quel percorso che da inizio mandato stiamo portando avanti a favore di una struttura cittadina che aveva bisogno di interventi concreti".

Prosegue quindi il lavoro per la riqualificazione di Casa Serena, storica struttura residenziale per anziani, offrendo nuovi strumenti terapeutici per migliorare la qualità della vita degli ospiti, che si aggiungono ad altre novità recentemente lanciate, come il riavvio del servizio bar che è stato messo a bando nei mesi scorsi.

La Giunta ha espresso con immediatezza il proprio interesse, ritenendo necessaria l’eseguibilità immediata della deliberazione per consentire al Rotary di presentare tempestivamente la domanda di finanziamento.