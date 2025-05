Tour della Germania, ecco i viaggi con focus sul Medioevo

I tour della Germania non sono tutti uguali: certo, ci troviamo nel cuore geografico - e industriale - dell’Europa, ma si tratta anche di un luogo magico.

Sì, magico.

È il Paese natale dei fratelli Grimm, che si sono occupati di raccogliere le fiabe della tradizione popolare tedesca. E di artisti, letterati, filosofi. È stato il cuore del Romanticismo e patria della musica classica. Insomma, si tratta di una destinazione che ha davvero molto da offrire, oltre naturalmente alle città all’avanguardia. Modernità e sperimentazione sono senza dubbio due parole chiave della Germania (basti pensare a Berlino, che dopo la caduta del muro è diventata una capitale europea capace di anticipare tendenze e modalità d’espressione), ma l’affascinante storia del popolo germanico è tutta da scoprire.

I viaggi organizzati in Germania danno la possibilità di scoprire un Paese che è un vero e proprio scrigno di tesori medievali, da esplorare per rivivere un’epoca ricca di avvenimenti storici e bellezze ben conservate.

Insomma: amanti del Medioevo, questo articolo è per voi!

Viaggio in Germania tra i luoghi del Medioevo

Tra castelli leggendari e città che traboccano di storia, scegliere di trascorrere le vacanze in Germania significa intraprendere un’avventura affascinante, rievocando lo splendore del passato. Con un bel vantaggio: viaggiare in Germania ai giorni nostri permette di goderci l’atmosfera vivace e stimolante del presente.

Un tour in Germania a tema medievale che attraversa la Turingia e la Sassonia vi porterà alla scoperta di due territori ricchi di natura, castelli, città fortificate, leggende e architetture gotiche.

Viaggi organizzati nel cuore verde della Germania

Prima di addentrarci nella Turingia e nella Sassonia, esplorando quindi il cuore più verde e antico della Germania, una breve nota pratica: come organizzare il viaggio? Da dove si parte, qual è l’itinerario?

I viaggi organizzati hanno il grande pregio di saper rispondere a tutte queste domande - e a molte altre. Quando si partecipa ai viaggi di gruppo, infatti, non si deve pensare a nulla… se non a godersi il viaggio!

Per scegliere tra i vari tour operator disponibili, qui in redazione ci siamo affidati agli utenti che hanno raccontato la loro esperienza online, e a un’approfondita ricerca sul web, proprio come se stessimo per partire.

Ne è emerso che i viaggi di gruppo organizzati da Boscolo sono molto apprezzati, sia per la qualità dell’organizzazione che per la preparazione degli accompagnatori. Ecco quindi che godersi un viaggio in Germania , (non necessariamente a tema medievale), diventa subito più semplice!

Viaggiare in Germania tra Turingia e Sassonia

Ma torniamo al nostro Medioevo. Nel cuore della Germania tra dolci colline, fitte foreste e cittadine senza tempo, Turingia e Sassonia offrono un percorso ideale per chi desidera immergersi nell’atmosfera medievale. Tra boschi secolari, cittadelle fortificate, capolavori architettonici, queste due regioni offrono un percorso suggestivo alla scoperta dell’eredità medievale tedesca.

La Turingia è soprannominata il cuore verde della Germania per i suoi paesaggi collinari e le fitte foreste, accoglie con un affascinante intreccio di natura e cultura. In questa regione, la prima città antica da nominare è Fulda: antica città episcopale dal forte carattere barocco, dove il maestoso duomo e lo sfarzoso castello testimoniano l’importanza religiosa e politica della città nel Medioevo e oltre.

Da qui si raggiunge Eisenach, dove sorge il celebre Castello di Wartburg, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Considerato una delle più belle fortezze medievali della Germania, fu dimora di santi, poeti e riformatori, tra cui Martin Lutero, che vi tradusse il Nuovo Testamento.

Weimar, capitale culturale per eccellenza, è conosciuta per il suo ruolo centrale nell’Illuminismo tedesco. Città natale di Goethe e Schiller, è anche legata a figure come Bach, Liszt, Nietzsche e alla rivoluzionaria scuola Bauhaus.

Erfurt è la capitale della Turingia, nonché un importante centro universitario fin dal Medioevo. Il suo centro storico, perfettamente conservato, vanta 21 chiese, tra cui la magnifica cattedrale di Santa Maria e il famoso Ponte dei Mercanti (Krämerbrücke), unico in Europa per le abitazioni costruite sopra gli archi del ponte.

Il tour della Germania prosegue: esploriamo la Sassonia

La tappa al campo di concentramento di Buchenwald è dolorosa ma necessaria: la visita offre un’occasione di riflessione sulla storia più recente. Più avanti, Naumburg accoglie con la sua cattedrale romanico-gotica e un centro storico ricco di dimore rinascimentali e barocche.

Salutata la Turingia, tocca alla Sassonia. In Sassonia, il tour della Germania medievale entra nel vivo tra architetture gotiche, castelli fiabeschi e città musicali. A Lipsia, patria di Bach e centro della vita intellettuale tedesca, si scoprono piazze storiche, chiese monumentali e cortili rinascimentali. Poco distante, il Castello di Moritzburg, elegante residenza barocca circondata da un lago, regala un colpo d’occhio spettacolare.

Infine, Dresda, città d’arte sulle rive dell’Elba, colpisce per la grandiosità dei suoi edifici storici: dal complesso barocco dello Zwinger alle chiese Hofkirche e Frauenkirche, fino alla panoramica Terrazza di Brühl.

Norimberga, suggestiva città medievale cinta da mura, è famosa per il suo castello imperiale, i mercatini storici e i vicoli dal fascino intramontabile.

Questa idea di tour della Germania è un tuffo nella storia europea, tra le pieghe del tempo e della memoria. Un’altra idea da prendere in considerazione? Un itinerario a tema favole!















