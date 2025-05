Vallecrosia, nuove piante sulla Romana: al via la piantumazione (Foto)

Nuove piante sulla Romana spuntano al posto dei trentatré pini marittimi abbattuti nei mesi scorsi. La piantumazione è iniziata questa mattina.

Sono in corso, infatti, i lavori di rifacimento del marciapiede e di manutenzione straordinaria del verde pubblico sulla Romana nel tratto, lato mare, che dal semaforo all'incrocio con via Conca Verde, al confine con Bordighera, va fino alla rotonda di via Don Bosco.

Spunta così un nuovo filare alberato di specie idonee al contesto e selezionate sulla base dell'habitus di crescita, della resistenza all'inquinamento e delle colorazioni di fogliame, fioritura e fruttificazione: otto piante di Leccio, otto di Cercis siliquastrum, otto di Jacaranda, sette di Metrosiderus e sette di Prunus. "L'Amministrazione ha sempre cercato, in tutti i modi, di migliorare la nostra città" - commenta l'assessore Denis Perrone - "In questi sette anni sono sempre stato, e lo sono ancora, sul territorio per cercare di aiutare, ascoltando, chiunque abbia voglia di migliorare la nostra città con segnalazioni utili a tutti. Grazie a tutti i cittadini di Vallecrosia, noi ci siamo".