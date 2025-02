Vallecrosia, taglio dei pini e rifacimento del marciapiede sulla Romana: cambia la viabilità (Foto e video)

Trentatré pini marittimi verranno abbattuti e verrà rifatto il marciapiede sulla Romana a Vallecrosia. Un intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico e di rifacimento del marciapiede prenderà il via questa sera e riguarderà il tratto, lato mare, che va dal semaforo, in via Conca Verde al confine con Bordighera, fino alla rotonda di via Don Bosco.

"Da oggi prenderà il via un intervento programmato che durerà circa dieci giorni che prevede l'abbattimento di trentatré pini marittimi posti in filare lungo la via Romana e il rifacimento del marciapiede, seriamente compromesso, così come la viabilità veicolare, dall'apparato radicale dei pini" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "I pini abbattuti verranno sostituiti da un nuovo filare alberato mediante l’impiego di specie idonee al contesto e selezionate sulla base dell'habitus di crescita, della resistenza all'inquinamento e delle colorazioni di fogliame, fioritura e fruttificazione".

"Nell'ambito della progettazione dell’intervento è stata valutata la possibilità di utilizzare tecniche innovative per il salvataggio dei pini marittimi. A tal fine è stata interpellata, con il supporto delle associazioni ambientalistiche presenti sul territorio, la società Pontatolo Engineering di San Vito al Tagliamento (PN), azienda leader nei mercati dei sistemi per i vespai areati e dei sistemi ICF con il sistema costruttivo Pontarolo, la quale ha fornito il supporto tecnico e individuato una soluzione per la messa in sicurezza del marciapiede e della strada con radici affioranti ma il costo complessivo dell’intervento ammonterebbe a 431.000,00 euro a fronte di 224.000,00 euro della soluzione progettuale tradizionale che prevede il taglio e la sostituzione delle alberature esistenti. Chiaramente la proposta era improponibile per le casse del nostro Comune" - afferma l'assessore Denis Perrone - "I pini che verranno abbattuti saranno comunque sostituiti con alberature di dimensioni contenute e ritenute meglio idonee al sito come il Leccio, il Cercis siliquastrum, la Jacaranda, il Metrosiderus e il Prunus, tutte impalcate ad alberello. L'utilizzo delle piante, concertato con le associazioni ambientalistiche operanti sul territorio durante una serie di incontri avvenuti tra il mese di settembre e il mese di dicembre scorsi, consentirà di avere una vegetazione dai diversi toni cromatici durante tutto l'anno e con la presenza di un'essenza sempreverde intercalata alle altre con foglia caduca".

Per consentire i lavori in totale sicurezza e limitare i possibili disagi al traffico per circa dieci giorni lavorativi cambierà la viabilità. Da oggi, quindi, fino alla fine dell'intervento verrà chiusa al transito la corsia lato mare sulla Romana dalle 17.30 all'1.30. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale di Vallecrosia. "Chi vive nella zona in cui verrà effettuato l'intervento, in particolare in via Poggio Ponente, dovrà transitare in via Cagliari o in via Pasteur per raggiungere la propria abitazione visto che via Romana in direzione Bordighera sarà chiusa alla sera. Durante il giorno la viabilità, invece, non subirà modifiche" - sottolinea il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Vi preghiamo di prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto".