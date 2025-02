Vallecrosia, taglio dei pini sulla Romana: proseguono spediti i lavori (Foto e video)

Proseguono spediti i lavori sulla Romana a Vallecrosia. L'intervento, in atto tutti i giorni alla sera a partire dalle 17.30, prevede l'abbattimento di trentatré pini marittimi e il rifacimento del marciapiede sul tratto, lato mare, che va dal semaforo, in via Conca Verde al confine con Bordighera, fino alla rotonda di via Don Bosco.

L'intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico, affidato alla ditta Pro Garden Orengo, e di rifacimento del marciapiede durerà fino al 13 febbraio.

Per consentire i lavori in totale sicurezza e limitare i possibili disagi al traffico la corsia lato mare sulla Romana viene chiusa al transito, veicolare e pedonale, tutti i giorni dalle 17.30 all'1.30. Il traffico viene, infatti, deviato sull'Aurelia da via Roma o da via Don Bosco. Inoltre, è previsto anche il divieto di sosta, con rimozione forzata, fino alla fine dei lavori monitorati, ogni sera, dalla polizia locale.