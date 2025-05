Raccolta rifiuti a Sanremo: una lettrice suggerisce un aiuto ai turisti per la differenziata

"Buongiorno a tutta la redazione che puntualmente aggiorna noi cittadini.

Vorrei, attraverso le vostre pagine, consigliare a chi gestisce la raccolta dei rifiuti a Sanremo e frazioni, di rammentare le regole di conferimento e gli indirizzi dei centri di raccolta in vista dell'arrivo dei turisti della stagione estiva. Sarebbe auspicabile perché, per esperienza, chi non vive stabilmente in città, fa davvero fatica a raccapezzarsi.... Basterebbe affiggere qualche manifesto illustrativo nella stazione ferroviaria, nelle vie principali, negli stabilimenti balneari...".