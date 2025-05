Bordighera, "A spasso con i Parmureli": passeggiata dal porto al paese alto alla scoperta dei premiati (Foto)

Una passeggiata dal porto di Bordighera al paese alto. Domenica 25 maggio alle 15 andrà in scena “A spasso con i Parmureli". L'iniziativa, proposta dall’associazione culturale Parmurelu d’Oru, prevede un percorso con tappe alla scoperta di alcuni premiati del Parmureli d’Oru che si potranno così conoscere e ascoltare in luoghi chiave della città.

"Il raduno sarà alle 15 al porto di Bordighera, in prossimità dei pannelli Pelagos, vicino alla Madonnina. Si avrà modo di seguire la biologa Sabina Airoldi, premiata del 2015, dopo un’introduzione del sindaco Vittorio Ingenito" - fanno sapere gli organizzatori - "Il gruppo, condotto da esponenti della giuria del Parmurelu d’Oru, si sposterà al Marabutto vicino ai cannoni per immergersi nella musica del compianto Giancarlo Golzi, premiato 2014, con l’accompagnamento di racconti aneddotici da parte del figlio Davide. Nello stesso luogo alcuni studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia spiegheranno la storia del Marabutto".

"Successivamente con una breve camminata ci si sposterà alla Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori dove Enrico Biancheri introdurrà la figura del padre Sergio, Parmurelu d’Oru 2016 conosciuto come 'Ciacio”'e poi lascerà la parola a Gisella Merello, presidente della giuria, che ricorderà l’artista Biancheri" - svelano gli organizzatori - "Nello stesso luogo ci sarà il premiato del 2018, il giornalista Renato Ronco che parlerà dei suoi 'Incontri Affascinanti'. Pochi metri più lontano si passerà davanti all’atelier studio fotografico dei premiati 2019 Matteo e Ferruccio Carassale, dove saranno esposte opere riguardanti il territorio. Come ultima tappa ci si radunerà in piazza del Popolo, di fronte alla chiesa di Santa Maria Maddalena, dove avremo modo di conoscere l’intrecciatrice storica Giuseppina Traverso, 'Pineta', che con l’ausilio di altre intrecciatrici darà prova della sua maestria, descritta da Carmen Etienne, ex giurata del premio".

"Dopo aver seguito la descrizione dei restauri della chiesa, grazie al resoconto di don Luca, il pomeriggio si chiuderà con Romolo Giordano, presidente emerito del Parmurelu d’Oru e premiato dal Descu Rundu nel 2014, che dopo averci svelato i segreti della Pisciarà ne permetterà una degustazione" - dicono gli organizzatori - "Le Pisciarà in assaggio saranno preparate e offerte da varie attività di Bordighera come i ristoranti Amarea, La Cicala, Magiargè, Cavetu, la Durmiusa e la Scibretta oltre alla panetteria Mirella e alla bottega gastronomica Casa Cabane. Si ringrazia, inoltre, lo sponsor Acqua Minerale Santa Vittoria. L’intenzione è quella che la passeggiata sia una prima occasione seguita da altre con altri premiati e altri percorsi".