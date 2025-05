Ventimiglia, la scuola Biancheri trionfa al concorso "Uno spot contro il bullismo" (Foto)

L'istituto comprensivo ventimigliese ha ottenuto risultati eccezionali conquistando ben tre premi nelle rispettive categorie. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti al concorso 'Uno spot contro il bullismo', organizzato nell'ambito del progetto 'Cyber_Bullis_No!' - Trust_In_Teens" - commenta l'istituto comprensivo Biancheri - "La scuola si distingue per la sua capacità di coinvolgere gli studenti in progetti di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Il concorso 'Uno spot contro il bullismo' ha rappresentato un'opportunità importante per gli studenti di esprimere la loro creatività e di riflettere sul tema del bullismo, un problema sempre più attuale nella società odierna. I docenti e gli studenti della scuola Biancheri sono stati protagonisti di un'esperienza educativa e formativa di grande valore. Complimenti ai vincitori per i risultati ottenuti e per l'impegno dimostrato nella realizzazione dei progetti. Speriamo che questo successo possa essere di ispirazione per altri studenti e scuole".

La classe 1E conquista il primo posto tra le classi prime della secondaria di primo grado. "La classe 1E ha conquistato il primo posto con il suo spot pubblicitario contro il bullismo dimostrando una profonda comprensione del tema e una grande creatività nella realizzazione del progetto" - fa sapere l'istituto comprensivo Biancheri.