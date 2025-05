Molini di Triora: ad Andagna si rinnova la tradizione tra gusto, musica e convivialità

Il borgo di Andagna, a Molini di Triora, si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il Cantamaggio, in programma sabato 17 maggio a partire dalle ore 19.30. Una serata all’insegna della tradizione, della buona cucina e della musica popolare.

Il Cantamaggio affonda le sue radici nei riti primaverili della cultura contadina, quando si cantava per le vie dei paesi per salutare l’arrivo della bella stagione e augurare prosperità. Oggi, ad Andagna, questa tradizione rivive in una forma rinnovata, ma sempre fedele al suo spirito autentico: un momento di festa collettiva che unisce cultura, gastronomia e divertimento.

Protagonista della serata sarà il Birramenu, un menu speciale a base di birra, con piatti pensati per valorizzare i sapori locali in modo originale e gustoso:

-Pasta salsiccia e birra

-Stinco alla birra

-Birramisù

A completare l’offerta gastronomica, altre specialità tradizionali come patatine, rostelle e una ricca selezione di dolci per tutti i gusti.

L’intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Le Pecore Nere, che proporrà un repertorio di Canzoni da Osteria, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera festosa fatta di canti, balli e condivisione.

Il Cantamaggio di Andagna rappresenta un’occasione unica per riscoprire il calore delle tradizioni locali, il piacere dello stare insieme e la bellezza di un borgo che conserva intatto il suo fascino.