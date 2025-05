Tpl: Riviera Trasporti mette all’asta i propri immobili, undici le proprietà in vendita dalla società in tutta la provincia

Riviera Trasporti mette all’asta i propri immobili. Edifici, autorimesse, e posti auto: sono undici le proprietà in vendita della società di trasporto pubblico locale.

Dopo l'acquisto da parte della Dimar del deposito in corso Cavallotti a Sanremo, vanno all’asta: un edificio commerciale a Sanremo, in corso Mazzini (base d’asta 300 mila euro); una rimessa per gli autobus a Pieve di Teco, in via Nazionale 21 (153.600 euro); in via Nizza a Imperia tre autorimesse (da 22.400, 49.600 e 50.400 euro) e un’area scoperta (388 mila euro); in via Caramagna a Imperia, un magazzino (31.200 euro) e in via Verdi a Imperia quattro posti auto (ognuno con base d’asta da 14.400 euro).

Indetta per il 29 maggio alle 10, l’asta avverrà in modalità sincrona mista, sul portale quimmo. La vendita degli immobili si inserisce all'interno della procedura concordataria volta all'affidamento in house del servizio. Per quanto riguarda l'affidamento in house del Tpl, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci e del consiglio provinciale, è stata bocciata dall'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (Agcm) e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art).

L'Agcm ha segnalato “diversi profili di criticità concorrenziale”, rimarcando come la Provincia abbia prorogato il contratto di servizio sottoscritto con la società Riviera Trasporti “nonostante una gestione ventennale inefficiente e critica finanziariamente”. Problematiche condivise anche dall'Art che ha sottolineato come la proroga, per oltre 20 anni, della gestione in house a beneficio di RT, sia avvenuta "nonostante le significative criticità gestionali, operative e finanziarie palesate nel tempo dall’impresa", aggiungendo come l’affidamento non sia "necessariamente uno scenario economico finanziario migliorativo rispetto a un’eventuale procedura competitiva".

La Provincia ha sessanta giorni per rispondere alle osservazioni: "Siamo convinti della validità del percorso intrapreso e dei provvedimenti conseguentemente adottati. Per questo motivo faremo presente le nostre ragioni alle autorità competenti”, ha commentato il presidente Claudio Scajola.