Santo Stefano al Mare, via libera a una variazione di bilancio: oltre 100 mila euro per nuovi investimenti

100mila euro per finanziare interventi strutturali e miglioramenti nei servizi alla cittadinanza, come previsto nella programmazione economica del Comune di Santo Stefano al Mare. Lo ha approvato all’unanimità il Consiglio sanstevese con una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, liberando risorse per 101.860 euro. La cifra, proveniente dall’avanzo di amministrazione registrato nel rendiconto 2024, è stata formalmente iscritta nel bilancio in entrata e destinata interamente a spese in conto capitale.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è stato pari a 2.243.484 euro, con un fondo cassa di oltre 1,9 milioni. Dopo gli accantonamenti obbligatori e i vincoli già stabiliti, è stato possibile individuare una quota libera da utilizzare per nuovi progetti. Durante la seduta, il Consiglio ha preso atto del permanere degli equilibri finanziari e ha acquisito i pareri favorevoli sia del responsabile del servizio finanziario sia dell’organo di revisione contabile, confermando la regolarità tecnica e contabile dell’operazione.

L’intervento si inserisce in un quadro di programmazione responsabile, che punta a utilizzare in modo efficace le risorse disponibili per investimenti che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sugli interventi specifici che saranno finanziati con i fondi appena sbloccati, ma l’atto del Consiglio rappresenta un passaggio fondamentale per poterli avviare nei prossimi mesi. Con questa operazione, l’Amministrazione guidata dal sindaco Marcello Pallini conferma la volontà di investire sul territorio, facendo leva su una gestione virtuosa dei conti pubblici e sulla capacità di impiegare risorse in maniera tempestiva.