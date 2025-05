Turisti penalizzati e cittadini esasperati: la Baby Maratona rivela le fragilità di una Sanremo immobile

"Egregio Direttore, mi unisco al Sig. Yuri nel rivolgere un pressante appello all'Amministrazione di Sanremo: Vi prego, fate qualcosa! L'episodio odierno alla Baby Maratona di Pian di Poma ne è un chiaro esempio. Numerosi partecipanti, inclusi turisti stranieri, hanno dovuto rinunciare al noleggio biciclette presso la struttura gestita da Amaie (chiusa ormai dal periodo Covid). Questa mancanza ha inevitabilmente riversato ulteriore traffico verso il centro cittadino. Non possiamo permetterci tali inefficienze, soprattutto in vista della stagione turistica. I visitatori, a parità di costi, troveranno facilmente alternative più organizzate. Sollecitiamo un intervento immediato per evitare un danno d'immagine e un calo di attrattività per la nostra città. M.R.".



"Caro Direttore, leggo con un piacere amaro l'accorata segnalazione del mio concittadino e non posso che allinearmi con profondo sconforto alla sua denuncia. Da tempo, attraverso questa testata e l'efficiente URP (unico baluardo!), porto all'attenzione il crescente degrado, la maleducazione dilagante e l'incessante rumore che affliggono ogni angolo della nostra città. Purtroppo, nonostante il cambio di amministrazione, sembra che la situazione non sia mutata. Assistiamo a sterili passerelle di alcuni, mentre gli interventi concreti sul territorio avvengono solo a seguito di esasperate e reiterate segnalazioni da parte nostra, dei cittadini che vivono quotidianamente questa realtà. È davvero possibile che certe problematiche siano visibili unicamente a noi residenti? Ci sentiamo spesso ignorati, come se le nostre segnalazioni cadessero nel vuoto. Speravamo in un cambio di passo, in un'amministrazione più attenta alle esigenze del tessuto cittadino, ma al momento percepiamo una distanza preoccupante tra le promesse e i fatti. A.M."