"Sanremo non è una città turistica", la dura constatazione di un residente

"Egregio Direttore,

dopo anni che ho vissuto fuori per lavoro sono tornato in quello che credevo la 'mia' Sanremo ma invece noto con sommo stupore che tra opere incompiute, servizi inesistenti ( si salva giusto l'Urp ), PEC al Comune pervenute ma mai forse neppure lette dato che non c'è risposta lato amministrazione comunale....mi pare di capire che siamo noi cittadini 'sacrificabili per un bene superiore' ....in genere una città turistica non campa di un paio di eventi l'anno (ne so qualcosa avendo vissuto in Riviera Adriatica) ma fa di tutto per accontentare il primo cliente, ovvero il cittadino residente e poi ovviamente i turisti.

Concludo indicando ai gentili Assessori, Consiglieri e al Signor Sindaco di farsi un giro a piedi non per fini promozionali, ma così da cittadino senza dire niente a nessuno in quelle zone (e basti vedere le PEC in cui si chiedono gli interventi) come è davvero la situazione.

Ad oggi Sanremo è lontana da essere una città turistica, le città turistiche sono ben altre che magari molti non conoscono per popolarità come Sanremo.

Yuri F.".