Sanremo: allarme plastica (o Velelle?) sulla spiaggia della foce, una lettrice segnala un'altra ipotesi

Un lettore ha segnalato con preoccupazione una situazione anomala sulla spiaggia di Sanremo, descrivendo un'insolita "bianchezza" non dovuta alla sabbia, bensì a una massiccia presenza di plastica portata dal mare. Le immagini inviate testimoniano uno scenario che deturpa la bellezza della costa e solleva ancora una volta l'allarme sull'inquinamento marino.

Tuttavia, un'altra lettrice, Gabriella I., avanza un'ipotesi alternativa. Pur non riuscendo a distinguere chiaramente dalle fotografie, suggerisce che la "bianchezza" potrebbe essere dovuta a uno spiaggiamento di Velelle velella, piccole creature marine gelatinose, il cui scheletro chitinoso bianco potrebbe essere rimasto sulla riva dopo la perdita del caratteristico colore blu. Un fenomeno simile, precisa la lettrice, si è verificato anche ieri a Riva Ligure.

Al momento, la natura esatta di ciò che ricopre la spiaggia di Sanremo rimane incerta. Saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare se si tratti effettivamente di un'ondata di plastica, come inizialmente segnalato, o di un massiccio spiaggiamento di Velelle. In entrambi i casi, la situazione evidenzia la fragilità dell'ecosistema marino e la necessità di attenzione e monitoraggio costante delle nostre coste.