Sanremo: spiaggia della foce imbiancata da un'onda di plastica Inquinante, la segnalazione con foto di un cittadino

La spiaggia di Sanremo non è imbiancata dalla sabbia, ma da un'ondata di plastica portata dal mare. A farlo notare è un lettore che ha immortalato una situazione che deturpa la bellezza della costa e ci ricorda, ancora una volta, la fragilità del nostro ecosistema marino. Il lettore spera che si intervenga presto per ripulire e, soprattutto, per capire l'origine di questo scempio e prevenirne altri.