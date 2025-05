Il Festival tra i banchi di scuola: al via la premiazione degli studenti dell'IC Sanremo Ponente

Domani (sabato 10 maggio), alle 10.30, nell’atrio del Palafiori, si svolgerà la premiazione dei disegni realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo Sanremo Ponente, in occasione del concorso “La Musica e il Festival” (si allega locandina).

Interverrà il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Tale iniziativa è stata organizzata dallo stesso istituto, grazie al coordinamento delle professoresse Monica Botti e Renata Zanon e con il supporto del Comune di Sanremo, per stimolare i giovani studenti a vivere la città con una maggiore partecipazione, prendendo come spunto iniziale proprio il Festival, la manifestazione più rappresentativa e conosciuta.

Gli alunni sono stati chiamati a produrre dei disegni, con tecnica libera, relativi agli aspetti della kermesse che li hanno maggiormente colpiti.

“Una bella iniziativa – commenta il vicesindaco Fulvio Fellegara – per coinvolgere gli studenti nella vita della città, colta anche nei suoi aspetti legati al costume e alle manifestazioni più importanti. Il Festival della Canzone Italiana è stato portato tra i banchi di scuola e gli alunni hanno risposto con entusiasmo, unendo l’aspetto ludico a quello partecipativo”.

“Ringraziamo il vicesindaco per la collaborazione - conclude il prof. Claudio Letizia – nel realizzare questo progetto che consideriamo pilota, dal momento che il nostro desiderio è estenderlo anche alle altre scuole. Per tutta la prossima settimana gli elaborati saranno esposti al Palafiori. Poi, grazie all’interessamento del dottor Walter Vacchino, i disegni verranno scansionati e proiettati all’interno della mostra dedicata al Festival dal titolo “Non ha l’eta” in corso all’Ariston”.