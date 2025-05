I Templari tra Storia e Leggenda: un Incontro a Palazzo Roverizio di Sanremo

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia medievale e misteri esoterici è in programma per venerdì 23 maggio 2025, alle ore 18.30, presso il prestigioso Palazzo Roverizio di Sanremo (via Escoffier 29). Il Centro Sociologico Italiano (CSI) della provincia di Imperia presenta un nuovo appuntamento de "I Salotti Esoterici" dedicato a una delle figure più emblematiche e controverse del Medioevo: i Cavalieri Templari.

L'incontro, dal titolo evocativo "Templari: Storia, Leggenda, Eredità", sarà curato dal Presidente del CSI di Imperia, Paolo Ferrari, esperto della materia. La serata promette di svelare le intricate vicende storiche dell'ordine monastico-militare, dalla sua nascita in Terra Santa durante le Crociate fino alla sua drammatica dissoluzione.