Ballate tradizionali medievali e musica antica, i Sonagli di Tagatam sbarcano a Seborga (Foto)

Ballate tradizionali medievali e musica antica. I Sonagli di Tagatam si esibiranno il 20 dicembre dalle 14.30 in piazza Martiri della Libertà a Seborga.

L'evento, con i Templari di Seborga, è a offerta libera consapevole. "I Sonagli di Tagatam sono un gruppo di musica medievale facente parte della sezione Musici e Tamburini dell’associazione culturale 'Centro storico del finale'" - fanno sapere gli organizzatori - "E' composto da cinque cornamuse, rauschpfeifen, davul, jambè, bodhram, tamburo e cimbali e nel suo repertorio si possono ascoltare ballate tradizionali medievali e musica antica. Il gruppo si presta sia per spettacoli itineranti che per piccoli concerti da piazza, dove il pubblico spesso è attratto dalla musicalità, dalla potenza degli strumenti e da un’energia coinvolgente. Infatti, gli abiti medievali, gli strumenti particolari e l’atmosfera trainante, che riescono a creare I Sonagli di Tagatam, portano lo spettatore a respirare aria di allegria e voglia di ballare".

L'evento è proposto e organizzato dall'associazione "Notre-Dame des Templiers" in collaborazione con Piazza Templare di Seborga.