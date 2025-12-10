Ventimiglia, il nuovo campo Morel è pronto: l'inaugurazione sarà il 13 dicembre (Foto)

Il nuovo campo Morel è pronto. La struttura sportiva rinnovata verrà inaugurata sabato 13 dicembre alle 11 alla presenza di autorità civili e della società del Ventimiglia Calcio.

Il campo è stato, infatti, ristrutturato grazie ai fondi dell'Istituto per il Credito Sportivo. "Una struttura rinnovata e pensata per accogliere sportivi, famiglie e tutta la comunità" - fa sapere l'Amministrazione comunale che, insieme all'A.S.D. Ventimiglia Calcio e alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, invita la cittadinanza all’inaugurazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica sito in località Peglia.

La struttura rinnovata consentirà la prosecuzione dell'attività sportiva e l'omologazione del campo. "Un passo importante per lo sport ventimigliese" - sottolinea - "Vi aspettiamo!".